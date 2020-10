Salvini: “Conte e Lamorgese hanno la responsabilità morale dell’attentato di Nizza” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Chiedo scusa al popolo francese a nome del signor Conte e della signora Lamorgese, che hanno la responsabilità morale di quello che è successo oggi a Nizza”. Ad affermarlo durante una diretta su Facebook ieri sera è stato il segretario della Lega Matteo Salvini, che ha fatto riferimento all’attentato avvenuto nella cattedrale di Nizza, dove un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone. Il killer, Brahim Aoussaoui, era arrivato dalla Tunisia a Lampedusa lo scorso settembre a bordo di un barchino e trasferito a Bari prima che se ne perdessero le tracce. “L’Italia ventre molle dell’Europa no”, ha affermato Salvini. “Pensate che il nome dell’Italia, di Lampedusa, Palermo e Bari è sulle televisioni di tutto il mondo ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Chiedo scusa al popolo francese a nome del signor Conte e della signora, chela responsabilitàdi quello che è successo oggi a Nizza”. Ad affermarlo durante una diretta su Facebook ieri sera è stato il segretario della Lega Matteo, che ha fatto riferimento all’attentato avvenuto nella cattedrale di Nizza, dove un uomo armato di coltello ha ucciso tre persone. Il killer, Brahim Aoussaoui, era arrivato dalla Tunisia a Lampedusa lo scorso settembre a bordo di un barchino e trasferito a Bari prima che se ne perdessero le tracce. “L’Italia ventre molle dell’Europa no”, ha affermato. “Pensate che il nome dell’Italia, di Lampedusa, Palermo e Bari è sulle televisioni di tutto il mondo ...

