Roma, dipendenti della Lottomatica sapevano dove finivano i biglietti vincenti: indagati in 12 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Avevano scoperto in quali ricevitorie sarebbero finiti i biglietti vincenti. In quattro anni hanno così incassato 27 milioni di euro. Risultano indagate dodice persone dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti. Roma, truffa sui gratta e vinci: vinti illegamente 27 milioni di euro Secondo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Avevano scoperto in quali ricevitorie sarebbero finiti i. In quattro anni hanno così incassato 27 milioni di euro. Risultano indagate dodice persone dalla Guardia di Finanza per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti., truffa sui gratta e vinci: vinti illegamente 27 milioni di euro Secondo … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

GDF : #GDF #Roma: #denunciati 8 dipendenti pubblici dell’ASL di Tivoli per #assenteismo. #NoiconVoi - Federica_Mor : RT @chilhavistorai3: Truffe 'Gratta e Vinci': Dipendenti infedeli incassavano biglietti milionari. Guardia di Finanza di Roma sequestra ben… - MarinaMicozzi : 40mila tecnici istruttori, 40mila dipendenti che fanno le fotocopie in archivio progetti non faranno mai entrare ne… - MarinaMicozzi : Vi spiego l'edilizia a Roma: Lo smarworking ha permesso alla maggior parte dei dipendenti degli uffici pubblici di… - paspaniccia : RT @MarinoMasucci: Cgil-Cisl-Uil: preoccupazione per dipendenti piattaforme - Roma – “La seconda ondata della pandemia, e le relative restr… -