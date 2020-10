Repubblica: Juve, Agnelli è determinato a difendere la scelta di Pirlo allenatore (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Se Pirlo comincia a essere messo in discussione da qualche minoranza tifosa (niente a che vedere con l’astio preventivo che condannò Sarri), nelle considerazioni del club nulla è cambiato nei confronti del tecnico, le cui difficoltà erano state messe in preventivo”. Lo scrive Emanuele Gamba su Repubblica. Al tecnico è concessa la giustificazione che «è come se stesse facendo il precampionato», visto che non ha avuto tempo per amichevoli e ha potuto disporre di pochi allenamenti. Gamba continua: “Agnelli è determinato a difendere una scelta dei cui rischi sapeva, soprattutto in un’estate così anomala e in una fase della tirannia bianconera così delicata, al limite tra un ciclo e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Secomincia a essere messo in discussione da qualche minoranza tifosa (niente a che vedere con l’astio preventivo che condannò Sarri), nelle considerazioni del club nulla è cambiato nei confronti del tecnico, le cui difficoltà erano state messe in preventivo”. Lo scrive Emanuele Gamba su. Al tecnico è concessa la giustificazione che «è come se stesse facendo il precampionato», visto che non ha avuto tempo per amichevoli e ha potuto disporre di pochi allenamenti. Gamba continua: “unadei cui rischi sapeva, soprattutto in un’estate così anomala e in una fase della tirannia bianconera così delicata, al limite tra un ciclo e ...

