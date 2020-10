PS5 è dietro l'angolo e Sony torna a mostrare la console in una nuova serie di splendide immagini ufficiali (Di venerdì 30 ottobre 2020) PS5 si avvicina velocemente al lancio programmato per novembre e Sony ha deciso di offrire ai fan in trepidante attesa un nuovo sguardo alla console next-gen attraverso una nuova serie di immagini.Il gigante giapponese ha pubblicato alcune immagini su Flickr, mostrando al pubblico PS5, il suo controller DualSense e moltissimi particolari che, forse, sono sfuggiti a qualcuno.Oltre alla console e al controller next-gen, le immagini ci mostrano anche l'headset Pulse 3D, la stazione di ricarica, la webcam HD e il Media Remote.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020) PS5 si avvicina velocemente al lancio programmato per novembre eha deciso di offrire ai fan in trepidante attesa un nuovo sguardo allanext-gen attraverso unadi.Il gigante giapponese ha pubblicato alcunesu Flickr, mostrando al pubblico PS5, il suo controller DualSense e moltissimi particolari che, forse, sono sfuggiti a qualcuno.Oltre allae al controller next-gen, leci mostrano anche l'headset Pulse 3D, la stazione di ricarica, la webcam HD e il Media Remote.Leggi altro...

