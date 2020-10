Paolo Ciavarro pianto disperato: “Mi ha distrutto la vita” | Lacrime per Clizia Incorvaia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Attimi drammatici per Paolo Ciavarro che per qualche istante ha temuto di perdere definitivamente l’amore di Clizia Incorvaia. Ecco cosa è successo. Lo scherzo delle Iene Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono mai lasciati. I due rappresentano la favola d’amore … L'articolo Paolo Ciavarro pianto disperato: “Mi ha distrutto la vita” Lacrime per Clizia Incorvaia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Attimi drammatici perche per qualche istante ha temuto di perdere definitivamente l’amore di. Ecco cosa è successo. Lo scherzo delle Ienesi sono innamorati all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono mai lasciati. I due rappresentano la favola d’amore … L'articolo: “Mi hala vita”perproviene da www.meteoweek.com.

