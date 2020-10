Migliori mascherine COVID | Ottobre 2020

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Vediamo insieme quali sono leper proteggerci dal Coronavirus e rispettare le norme del DPCM L’ultimo rapporto pubblicato dall’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), con le indicazioni sull’utilizzo delledi tipo medico e di tipo non medico nelle persone non ancora contagiate, per contrastare la diffusione del-19, ha messo in evidenza che: l’uso difacciali di tipo medico (chirurgiche o altro dispositivo medico) è generalmente riservato agli operatori sanitari l’uso diin pubblico è un ottimo mezzo di controllo per ridurre la diffusione del virus, perché riduce la diffusione di goccioline respiratorie da parte di quelli individui ...