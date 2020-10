Manifestazione contro il Dpcm a Firenze | fumogeni e slogan contro polizia e governo | forze dell’ordine sul posto

matteosalvinimi : ???? I TG PARLANO SOLO DI POCHI VIOLENTI FIGLI DI PAPÀ, MA *QUESTA* È LA REALTÀ! FACCIAMO GIRARE OVUNQUE. Commovent… - valigiablu : Varsavia, manifestazione nazionale contro il divieto quasi totale di aborto - Corriere : Manifestazione a Firenze: barriere alle vetrine, città in allerta - MimmoFiori55 : RT @Signorasinasce: L'incredibile #protesta dei #musulmani contro la #Francia il giorno dopo la strage di #Nizza . Maxi-preghiera a Roma. L… - SeratEnrico : RT @francescatotolo: Il giorno dopo la strage jihadista di #Nizza, manifestazione AUTORIZZATA a #Roma dei musulmani dell’associazione benga… -

Ultime Notizie dalla rete : Manifestazione contro

In seicento alla manifestazione non autorizzata. Urlano: "Vogliamo andare a fare il funerale alla nostra città". Schierati i reparti ...Nuove proteste no-lockdown, a Firenze e Bologna, contro la stretta contenuta nell'ultimo Dpcm ... oltre 200 al momento, alla manifestazione non autorizzata, indetta con una chat su WhatsApp. Da giorni ...