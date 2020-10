Lockdown a Parigi, file di auto fino a 700 km prima del blocco [VIDEO] (Di venerdì 30 ottobre 2020) Poche ore prima dello scatto del Lockdown nazionale, a Parigi si sono create lunghe code di auto fino a 700 km. Da lunedì 2 novembre nessuno spostamento sarà più consentito. Sono migliaia gli abitanti di Parigi che si sono riversati, giovedì sera, nelle strade a bordo delle loro auto per fuggire dalla città. Questo panorama … L'articolo Lockdown a Parigi, file di auto fino a 700 km prima del blocco VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Poche oredello scatto delnazionale, asi sono create lunghe code dia 700 km. Da lunedì 2 novembre nessuno spostamento sarà più consentito. Sono migliaia gli abitanti diche si sono riversati, giovedì sera, nelle strade a bordo delle loroper fuggire dalla città. Questo panorama … L'articolodia 700 kmdelproviene da www.meteoweek.com.

