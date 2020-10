Little Pieces of Marmalade: Daniele Ciuffreda, chi è il cantante (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono giunti fino ai live di X-Factor, sono il duo marchigiano Little Pieces of Marmalade: Daniele Ciuffreda, chi è il cantante della band. Si chiamano Little Pieces of Marmalade, vengono dalle Marche e hanno strappato il pass per i live di X-Factor facendo innamorare tutti e in particolare Manuel Agnelli del loro sound. Loro sono … L'articolo Little Pieces of Marmalade: Daniele Ciuffreda, chi è il cantante è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono giunti fino ai live di X-Factor, sono il duo marchigianoof, chi è ildella band. Si chiamanoof, vengono dalle Marche e hanno strappato il pass per i live di X-Factor facendo innamorare tutti e in particolare Manuel Agnelli del loro sound. Loro sono … L'articoloof, chi è ilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

XFactor_Italia : È arrivato il momento di fare sul serio per i Little Pieces of Marmelade! E il palco di #XF2020 sta già tremando… ?? - In_Taylers_Arms : RT @_stellin_: Comunque Daniele, il batterista dei Little pieces of Marmalade, ci ricorda quanto siano boni gli uomini con la matita nera i… - In_Taylers_Arms : RT @BeatriceDriuss3: Tweet di apprezzamento per il batterista dei Little pieces of marmelade , in love #XF2020 - GVIGNADUZZI : RT @alinomilan: Vabbè i Little pieces of marmelade per me hanno già vinto XFactor. Ciao ciao. - ChibiMarilu : @XFactor_Italia non so se è già stato segnalato da qualcuno ma la canzone dei Little Pieces of Marmalade, all’inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Little Pieces Little Pieces of Marmelade, un esordio da urlo ai Live di X Factor Cronache Maceratesi Little Pieces of Marmalade: Daniele Ciuffreda, chi è il cantante

Sono giunti fino ai live di X-Factor, sono il duo marchigiano Little Pieces of Marmalade: Daniele Ciuffreda, chi è il cantante della band.

Little Pieces of Marmelade, un esordio da urlo ai Live di X Factor

Con l'inedito One cup of happiness il duo power-rock di Filottrano, nella squadra di Manuel Agnelli, ha dimostrato tutto il suo valore nel talent show in onda su Sky Uno. Il pezzo si può ascoltare dal ...

Sono giunti fino ai live di X-Factor, sono il duo marchigiano Little Pieces of Marmalade: Daniele Ciuffreda, chi è il cantante della band.Con l'inedito One cup of happiness il duo power-rock di Filottrano, nella squadra di Manuel Agnelli, ha dimostrato tutto il suo valore nel talent show in onda su Sky Uno. Il pezzo si può ascoltare dal ...