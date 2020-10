Liga 2020/2021: il Cadice batte l’Eibar e si regala una notte in vetta alla classifica (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non potevano augurarsi un inizio di stagione migliore i tifosi del Cadice, che dopo la storica vittoria di misura sul campo del Real Madrid, ora possono godersi una notte al comando del campionato. Nel match valevole per l’ottava giornata della Liga 2020/2021, la formazione di Cervera ha infatti espugnato il campo dell’Eibar per 2-0 grazie alle reti di Negredo e Sanchez, arrivate entrambe nel primo tempo. Questo successo permette dunque alla neopromossa di toccare quota 14 punti e di condividere il primo posto della classifica insieme alla Real Sociedad. Nonostante alcune partite in più giocate rispetto alle contendenti, per il Cadice si tratta di una serata storica che non verrà dimenticata facilmente. ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non potevano augurarsi un inizio di stagione migliore i tifosi del, che dopo la storica vittoria di misura sul campo del Real Madrid, ora possono godersi unaal comando del campionato. Nel match valevole per l’ottava giornata della, la formazione di Cervera ha infatti espugnato il campo dell’Eibar per 2-0 grazie alle reti di Negredo e Sanchez, arrivate entrambe nel primo tempo. Questo successo permette dunqueneopromossa di toccare quota 14 punti e di condividere il primo posto dellainsiemeReal Sociedad. Nonostante alcune partite in più giocate rispetto alle contendenti, per ilsi tratta di una serata storica che non verrà dimenticata facilmente. ...

Nel match valevole per l’ottava giornata della Liga 2020/2021, la formazione di Cervera ha infatti espugnato il campo dell’Eibar per 2-0 grazie alle reti di Negredo e Sanchez, arrivate entrambe nel ...

