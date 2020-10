Iraq | la reporter Hasan | “Guerra e crisi | ma i giovani sono speranza di pace”

Leggi su dire

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA – “L’unica speranza per l’Iraq sono i movimenti giovanili: in questo anno si sono evoluti e ora invocano un cambiamento radicale nel sistema politico iracheno e nella gestione di economia e servizi, come scuola e sanità. Vogliono al più presto nuove elezioni da tenersi sotto la supervisione delle Nazioni Unite. Vogliamo lavoro, pace e libertà di espressione”. Sanar Hasan è una giornalista di 26 anni di Baghdad. L’agenzia Dire l’ha contattata mentre, da domenica, nella capitale si susseguono le manifestazioni di protesta, convocate dai giovani a un anno di distanza da analoghe marce antigovernative e dagli scontri nei quali persero la vita 600 persone.