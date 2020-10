Inter, si studia il rinnovo di Bastoni: le cifre (Di venerdì 30 ottobre 2020) In casa Inter si pensa al rinnovo di Bastoni per blindare il difensore Alessandro Bastoni è ormai un punto fermo della retroguardia di Antonio Conte e a breve potrebbe diventarlo anche della Nazionale Italiana. Il difensore ha grandissime qualità e lo ha capito anche il Manchester City che nei mesi scorsi ha fatto un tentativo per acquistarlo dall’Inter. I nerazzurri vogliono allora blindare il loro gioiello e starebbero pensando al rinnovo di contratto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza Interista avrebbe in mente di proporre un nuovo contratto quinquennale a Bastoni con uno stipendio di poco inferiore al doppio degli 1,5 milioni che percepisce attualmente. Ma ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) In casasi pensa aldiper blindare il difensore Alessandroè ormai un punto fermo della retroguardia di Antonio Conte e a breve potrebbe diventarlo anche della Nazionale Italiana. Il difensore ha grandissime qualità e lo ha capito anche il Manchester City che nei mesi scorsi ha fatto un tentativo per acquistarlo dall’. I nerazzurri vogliono allora blindare il loro gioiello e starebbero pensando aldi contratto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenzaista avrebbe in mente di proporre un nuovo contratto quinquennale acon uno stipendio di poco inferiore al doppio degli 1,5 milioni che percepisce attualmente. Ma ...

infoitsport : Inter, Conte studia l'attacco ideale in vista del Real Madrid. Da Sanchez alla suggestione Eriksen: le ipotesi - ICI_Jogja : RT @FcInterNewsit: GdS - Bastoni, Inter a vita? Si studia il rinnovo per stroncare i sondaggi delle big europee - InterClubNW : RT @FcInterNewsit: GdS - Bastoni, Inter a vita? Si studia il rinnovo per stroncare i sondaggi delle big europee - passione_inter : CdS - Inter, Conte studia un cambio di modulo. Chance nelle prossime gare per Eriksen? - - FcInterNewsit : GdS - Bastoni, Inter a vita? Si studia il rinnovo per stroncare i sondaggi delle big europee -

Ultime Notizie dalla rete : Inter studia Cambiasso: ”Il Real ha più esperienza, l’Inter studia per diventare grande” InterLive.it Pittura e nostalgia. Intervista a Guglielmo Castelli, tra i protagonisti della Quadriennale di Roma

Guglielmo Castelli, dal suo nuovo studio torinese, racconta il proprio percorso e le sue aspettative. La nuova edizione della Quadriennale di Roma – guidata da Sarah Cosulich, sotto la presidenza di ...

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco D’alba prosegue online

Attraverso l’Alba Digital Truffle Lab, i Giudici del Tartufo del Centro Nazionale Studi Tartufo accompagneranno i partecipanti alla scoperta del fungo più pregiato del mondo. Il format sarà arricchito ...

Guglielmo Castelli, dal suo nuovo studio torinese, racconta il proprio percorso e le sue aspettative. La nuova edizione della Quadriennale di Roma – guidata da Sarah Cosulich, sotto la presidenza di ...Attraverso l’Alba Digital Truffle Lab, i Giudici del Tartufo del Centro Nazionale Studi Tartufo accompagneranno i partecipanti alla scoperta del fungo più pregiato del mondo. Il format sarà arricchito ...