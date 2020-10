“In 11 regioni rischio elevato. Tutte in difficoltà, tranne una”: il monitoraggio dell’Iss (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: “Tutte le regioni a rischio ad eccezione del Molise” Cresce il bilancio delle vittime di Coronavirus in Italia, con un nuovo record di 31mila casi e 199 morti in 24 ore a fronte di oltre 215mila tamponi effettuati, secondo quanto anticipato dal Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante il secondo punto stampa della settimana sulla situazione epidemiologica in Italia. Secondo il monitoraggio congiunto dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero relativo ai dati dell’ultima settimana, sarebbero undici le regioni italiane ormai classificate a rischio elevato: Abruzzo, Basilicata, Veneto, Liguria, Val D’Aosta, Calabria, ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus, ildell’Iss: “lead eccezione del Molise” Cresce il bilancio delle vittime di Coronavirus in Italia, con un nuovo record di 31mila casi e 199 morti in 24 ore a fronte di oltre 215mila tamponi effettuati, secondo quanto anticipato dal Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, durante il secondo punto stampa della settimana sulla situazione epidemiologica in Italia. Secondo ilcongiunto dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero relativo ai dati dell’ultima settimana, sarebbero undici leitaliane ormai classificate a: Abruzzo, Basilicata, Veneto, Liguria, Val D’Aosta, Calabria, ...

marcocappato : Conte ha appena detto in Parlamento che le Regioni hanno utilizzato '120 milioni dei 300' messi a disposizione per… - Corriere : In questi mesi molte coalizioni di imprese di trasporto privato, rimaste senza lavoro, si sono viste chiudere le po… - carlaruocco1 : In #Francia e #Germania le scuole restano aperte, non è giusto che siano gli studenti italiani a scontare i ritardi… - pianoBUL : RT @Infratel_Italia: Aggiornamenti su piano voucher Fase I. Sul sito #Infratel e @pianoBUL: ?? Lista operatori accreditati ??Cronoprogramma… - DFDYR98 : @Vale96L @kramerlengo Il Lazio non sta così tanto male come lo vogliono far passare in realtà Tra le regioni Big si… -