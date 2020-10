Demon's Souls remake vs originale. Da PS3 a PS5 in un video confronto che mostra i muscoli next-gen

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Molto probabilmente il buon Jim Ryan di PlayStation esagera quando parla di una line-up di lancio di PS5 incredibile ma non si può negare che al di là dei gusti e delle critiche alla natura di, Sony abbia tra le mani l'ennesimo progetto di Bluepoint Games capace di lasciare a bocca aperta.Dopo l'ottimodi Shadow of the Colossus, il team texano ha lavorato e sta apportando gli ultimi ritocchi a un'sper PS5 che continua a stupire e ad attirare nuovi e vecchi fan dell'opera che ha in sostanza dato i natali a un intero genere. Ieri vi abbiamo parlato in dettaglio delle caratteristiche tecniche, dei cambiamenti rispetto all'ma abbiamo anche condiviso un nuovogameplay che ha spinto un noto canale YouTube, ElAnalistaDeBits, a pubblicare ...