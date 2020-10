Dawn of the Monsters: un gioco kaiju per Nintendo Switch nel 2021 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Godzilla e Mothra, spostatevi: lo scontro tra titani lo reinventano i kaiju di WayForward e 13AM Games con il beat-em-up Dawn of the Monsters Con l’ultima sorpresa di Nintendo Switch, Dawn of the Monsters, WayForward toccherà un filone da loro poco esplorato: quello dei kaiju. Per chi non lo sapesse, si tratta dei mostri giganti nati nel 1954 con il primo film Gojira, in seguito noto come Godzilla. Il periodo di uscita previsto per ora è il tardo 2021, ma non sappiamo altro al di fuori di due dichiarazioni congiunte. La prima viene Voldi Way di WayForward, mentre l’altra da Alex Rushdy del team di sviluppo 13AM Games. In entrambi i casi, l’ottimismo è forte e tangibile. Il mostro sacro di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Godzilla e Mothra, spostatevi: lo scontro tra titani lo reinventano idi WayForward e 13AM Games con il beat-em-upof theCon l’ultima sorpresa diof the, WayForward toccherà un filone da loro poco esplorato: quello dei. Per chi non lo sapesse, si tratta dei mostri giganti nati nel 1954 con il primo film Gojira, in seguito noto come Godzilla. Il periodo di uscita previsto per ora è il tardo, ma non sappiamo altro al di fuori di due dichiarazioni congiunte. La prima viene Voldi Way di WayForward, mentre l’altra da Alex Rushdy del team di sviluppo 13AM Games. In entrambi i casi, l’ottimismo è forte e tangibile. Il mostro sacro di ...

Ultime Notizie dalla rete : Dawn the Dawn of the Monsters, il beat'em up con i kaiju verrà distribuito da WayForward su PC e console! GameScore Dark Pictures Anthology: Little Hope apre oggi le sue porte del mistero su console e PC

Fincantieri: consegnata ad Ancona 'Silver Moon'

