Covid | Cartabellotta | “C’è ancora tempo per evitare lockdown nazionale ma non possiamo più aspettare aumento di contagi e di morti”

"Il tempo per disegnare la strategia d'intervento per il contenimento della seconda ondata l'abbiamo avuto. Se l'abbiamo sprecato, non significa necessariamente che dobbiamo andare a sbattere. C'è ancora tempo per evitare il lockdown generalizzato, però se aspettiamo di avere 40mila contagi giornalieri, arriveremo a 500 morti al giorno. Non ci sono molte ipotesi alternative ". Sono le parole pronunciate ai microfoni de "L'Italia s'è desta", su Radio Cusano Campus, dal presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che lancia un invito all'unità tra governo, presidenti di Regione e sindaci e soprattutto a un intervento immediato di azione.

