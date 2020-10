Beyond Good and Evil 2: il CEO di Ubisoft ha parlato del gioco (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 sta andando bene. A confermarlo Yves Guillemot. Manca tuttavia ancora una data d’uscita Dopo oltre un decennio di richieste e ancora richieste, Beyond Good and Evil 2 è stato finalmente annunciato all’E3 2017. Il gioco, tuttavia, negli anni successivi sembra essere caduto in una sorta di dimenticatoio con rarissimi aggiornamenti sullo stato di sviluppo. In molti hanno addirittura dubitato dell’esistenza del progetto ma Ubisoft ha tenuto a smentire le voci e lo ha ribadito anche nelle ultime ore. Il CEO rassicura tutti sull’andamento dello sviluppo di Beyond Good and Evil 2 Lo sviluppo di Beyond Good ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo sviluppo diand2 sta andando bene. A confermarlo Yves Guillemot. Manca tuttavia ancora una data d’uscita Dopo oltre un decennio di richieste e ancora richieste,and2 è stato finalmente annunciato all’E3 2017. Il, tuttavia, negli anni successivi sembra essere caduto in una sorta di dimenticatoio con rarissimi aggiornamenti sullo stato di sviluppo. In molti hanno addirittura dubitato dell’esistenza del progetto maha tenuto a smentire le voci e lo ha ribadito anche nelle ultime ore. Il CEO rassicura tutti sull’andamento dello sviluppo diand2 Lo sviluppo di...

