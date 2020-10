AMD RX 6000: ray tracing ancora inferiore a NVIDIA (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sembra che l’accelerazione hardware per il ray tracing delle GPU AMD RX 6000 sia ancora inferiore rispetto alla prestazioni delle schede NVIDIA che ormai sono arrivate alla seconda generazione di RT core Siamo rimasti tutti un po’ colpiti dalle prestazioni delle nuove AMD RX 6000 che sembrano tenere bene testa alle controparti di NVIDIA, con un prezzo tuttavia notevolmente più conveniente. AMD RX 6900 XT ad esempio riesce a pareggiare i conti – almeno nei dati diffusi da AMD – con la top di gamma RTX 3090 con per una differenza di circa 500 dollari nel prezzo. Ma la forza bruta non è tutto, specialmente negli ultimi tempi con tante nuove tecnologie che stanno nascendo e diventano sempre più importanti. Prima tra tutte il ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sembra che l’accelerazione hardware per il raydelle GPU AMD RXsiarispetto alla prestazioni delle schedeche ormai sono arrivate alla seconda generazione di RT core Siamo rimasti tutti un po’ colpiti dalle prestazioni delle nuove AMD RXche sembrano tenere bene testa alle controparti di, con un prezzo tuttavia notevolmente più conveniente. AMD RX 6900 XT ad esempio riesce a pareggiare i conti – almeno nei dati diffusi da AMD – con la top di gamma RTX 3090 con per una differenza di circa 500 dollari nel prezzo. Ma la forza bruta non è tutto, specialmente negli ultimi tempi con tante nuove tecnologie che stanno nascendo e diventano sempre più importanti. Prima tra tutte il ...

XboxItalia : Congratulazioni ad AMD per il lancio della nuova serie di GPU Radeon RX 6000. Dopo 15 anni, siamo felici di prosegu… - UnoDueX : RT @XboxItalia: Congratulazioni ad AMD per il lancio della nuova serie di GPU Radeon RX 6000. Dopo 15 anni, siamo felici di proseguire il n… - tuttoteKit : #AMD RX 6000: ray tracing ancora inferiore a NVIDIA #AMDRX6000 #tuttotek - gigiandroid85_n : RT @XboxItalia: Congratulazioni ad AMD per il lancio della nuova serie di GPU Radeon RX 6000. Dopo 15 anni, siamo felici di proseguire il n… - HDblog : RT @HDblog: AMD Radeon RX 6000 sembrano più lente delle GeForce RTX 30 nel ray-tracing -