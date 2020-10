Uomini e Donne cosa vedremo oggi: Gemma chiude con Biagio, Beatrice in lacrime (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quella che vedremo oggi a Uomini e Donne sarà una puntata abbastanza movimentata. La messa in onda comincerà, come sempre, con i soliti teatrini di Gemma, la quale sta conoscendo Biagio. Quest’ultimo, però, sembrerà molto preso anche da Maria e Sabina, cosa che spingerà la Galgani a prendere una decisione drastica. In merito al trono classico, invece, si parlerà di Davide Donadei, il quale è uscito sia con Beatrice sia con Chiara. Con entrambe è scattato un bacio e questo farà perdere le staffe alla prima. oggi vedremo la delusione di Gemma Nel corso della puntata di oggi di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 29 ottobre 2020) Quella chesarà una puntata abbastanza movimentata. La messa in onda comincerà, come sempre, con i soliti teatrini di, la quale sta conoscendo. Quest’ultimo, però, sembrerà molto preso anche da Maria e Sabina,che spingerà la Galgani a prendere una decisione drastica. In merito al trono classico, invece, si parlerà di Davide Donadei, il quale è uscito sia consia con Chiara. Con entrambe è scattato un bacio e questo farà perdere le staffe alla prima.la delusione diNel corso della puntata didie ...

