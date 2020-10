UEFA, il presidente Ceferin e il VAR: “Ci sono proposte per migliorarlo, bisogna intervenire su un aspetto” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aleksander Ceferin sull'utilizzo del VAR e sulle possibile modifiche che potrebbero verificarsi.Il presidente dell'UEFA, durante la maratona digitale SportLab che celebra i 75 anni di Corriere dello Sport e Tuttosport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Il VAR a chiamata? Ci sono molte proposte, su come migliorare il VAR. Per me la cosa più utile è che sia usato per le situazioni più controverse. In alcune leghe il gioco viene interrotto per troppi minuti, questo non è un bene per il calcio. La soluzione è limitare l'applicazione del VAR, sul fallo di mano per esempio ci sono diversi dubbi. O sul fuorigioco di 1-2 cm. E naturalmente sul portiere che magari supera la linea di pochi centimetri durante il calcio di rigore". Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aleksandersull'utilizzo del VAR e sulle possibile modifiche che potrebbero verificarsi.Ildell', durante la maratona digitale SportLab che celebra i 75 anni di Corriere dello Sport e Tuttosport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Il VAR a chiamata? Cimolte, su come migliorare il VAR. Per me la cosa più utile è che sia usato per le situazioni più controverse. In alcune leghe il gioco viene interrotto per troppi minuti, questo non è un bene per il calcio. La soluzione è limitare l'applicazione del VAR, sul fallo di mano per esempio cidiversi dubbi. O sul fuorigioco di 1-2 cm. E naturalmente sul portiere che magari supera la linea di pochi centimetri durante il calcio di rigore".

