TCL | uno sguardo nella ditta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il nostro collega Fabio Guadagno rilancia il format “interviste” e oggi parlerà con Flavio Ferraro, Country Manager per TCL Italia. TCL – Intervista a Flavio Ferraro Nel precedente articolo abbiamo approfondito l’argomento “display” passando alle tecnologie proprietarie che possono ottimizzare i differenti pannelli. Per fare questo approfondimento abbiamo usato le due tecnologie NXT di TCL, ricavando anche un piccolo spazio per i concept “Rollable”. Oltre allo ricerca per lo sviluppo di nuovi Display e tecnologie correlate, TCL si occupa della realizzazione di Smartphone per le linee Alcatel e TCL. Entrambe le linee presentano prodotti dal prezzo accessibile, collocandosifascia media, senza però risparmiare sulla qualità dei dispositivi. Flavio Ferraro, Country Manager per TCL Italia, si ...