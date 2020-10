Non è cambiato nulla. Gli infermieri rischiano come a marzo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono la prima linea contro la pandemia. hanno uno stipendio che arriva a malapena a 1.500 euro al mese, affrontano un carico di lavoro micidiale e un pericolo elevato di contagio covid. ma rispetto all'inizio dell'emergenza i problemi restano irrisolti.Celebrati sì come eroi. Ma lo stipendio resta quello di sempre, cioè tra i più bassi in Europa. Tocca a malapena i 1.500 euro mensili, almeno 200 euro meno rispetto ai colleghi francesi e 400 in confronto agli spagnoli, per non dire della Germania (dove guadagnano oltre i 2 mila euro), gli infermieri italiani sono di nuovo sotto pressione. Senza cambiamenti in busta paga.Nel periodo di emergenza, in primavera, ai più fortunati sono arrivati mille euro di bonus una tantum, stabilito su base regionale. A questa frustrazione si aggiunge il conteggio delle vittime nella loro ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono la prima linea contro la pandemia. hanno uno stipendio che arriva a malapena a 1.500 euro al mese, affrontano un carico di lavoro micidiale e un pericolo elevato di contagio covid. ma rispetto all'inizio dell'emergenza i problemi restano irrisolti.Celebrati sìeroi. Ma lo stipendio resta quello di sempre, cioè tra i più bassi in Europa. Tocca a malapena i 1.500 euro mensili, almeno 200 euro meno rispetto ai colleghi francesi e 400 in confronto agli spagnoli, per non dire della Germania (dove guadagnano oltre i 2 mila euro), gliitaliani sono di nuovo sotto pressione. Senza cambiamenti in busta paga.Nel periodo di emergenza, in primavera, ai più fortunati sono arrivati mille euro di bonus una tantum, stabilito su base regionale. A questa frustrazione si aggiunge il conteggio delle vittime nella loro ...

