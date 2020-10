Morto operaio 36enne nella segheria di marmo: inutili i soccorsi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un operaio 36enne è stato travolto da un silos nella segheria di marmo presso la quale lavorava. inutili i tentativi dei soccorritori. Lascia la compagna e due figli. Vicino La Spezia è Morto un operaio sul lavoro, impegnato in operazioni di smaltimento presso una segheria di marmo. Aveva 36 anni, Nicola Iacobucci, il quale è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Unè stato travolto da un silosdipresso la quale lavorava.i tentativi dei soccorritori. Lascia la compagna e due figli. Vicino La Spezia èunsul lavoro, impegnato in operazioni di smaltimento presso unadi. Aveva 36 anni, Nicola Iacobucci, il quale è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

PaoloIvanoCucce : RT @cirorecce: Operaio morto in cava, Cisl Toscana, serve tavolo sicurezza - Cuccello : RT @cirorecce: Operaio morto in cava, Cisl Toscana, serve tavolo sicurezza - PattiLive2 : RT @cigielle_: Stazzema Lucca Si chiamava Giuseppe, aveva 59 anni e faceva l'operaio. Questo pomeriggio è morto schiacciato da un mezzo p… - LiguriaNotizie : Tragico incidente sul lavoro ad Ortonovo, morto operaio 38enne - FitCislToscana : RT @cirorecce: Operaio morto in cava, Cisl Toscana, serve tavolo sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Morto operaio Operaio morto in cava, Cisl Toscana, serve tavolo sicurezza Controradio A don Silvio l’eredità di don Marco Cavalli

Non hanno atteso a lungo i parrocchiani di Lido Adriano per conoscere il nome del nuovo parroco che succede a don Marco Cavalli, morto sabato scorso dopo aver ... parroco di S.Giuseppe Operaio è il ...

Grave lutto per Silvia Toffanin, è morta mamma Gemma

E’ morta la mamma di Silvia Toffanin, la signora Gemma Parison è scomparsa oggi, era malata da qualche mese ma la conduttrice, riservata come sempre, non ne aveva parlato tenendo dentro tutto il suo d ...

Non hanno atteso a lungo i parrocchiani di Lido Adriano per conoscere il nome del nuovo parroco che succede a don Marco Cavalli, morto sabato scorso dopo aver ... parroco di S.Giuseppe Operaio è il ...E’ morta la mamma di Silvia Toffanin, la signora Gemma Parison è scomparsa oggi, era malata da qualche mese ma la conduttrice, riservata come sempre, non ne aveva parlato tenendo dentro tutto il suo d ...