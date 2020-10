Morta la mamma di Silvia Toffanin, grave lutto per la conduttrice (Di giovedì 29 ottobre 2020) Addio alla signora Gemma, venuta a mancare nella giornata di giovedì 29 ottobre 2020. La conduttrice di Verissimo perde la sua amata mamma, ammalata da tempo. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Addio alla signora Gemma, venuta a mancare nella giornata di gioved&i; 29 ottobre 2020. Ladi Verissimo perde la sua amata, ammalata da tempo. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

