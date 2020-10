La Storia, il Potere, i re e... Cromwell - (Di giovedì 29 ottobre 2020) Hilary Mantel Hilary Mantel racconta l'ascesa e la caduta del braccio destro di Enrico VIII Tudor Rovine (I) Londra, maggio 1536 Mozzata la testa alla regina, se ne va. Il morso dell'appetito gli rammenta che è ora di una seconda colazione o magari di un pranzo anticipato. Le circostanze di questa mattina sono inedite e non ci sono regole a guidarci. I testimoni, che al trapasso dell'anima si sono inginocchiati, si alzano e si rimettono il cappello. Sotto le falde, i volti sono sbigottiti. Poi però torna sui suoi passi, per ringraziare il boia. Ha eseguito il suo compito con stile; e sebbene il re lo abbia ben retribuito, è importante ricompensare un buon servizio con un incentivo e una gratifica in denaro. Lui, che è stato povero, lo sa per esperienza. L'esile corpo giace sul patibolo nel punto in cui è caduto: prono, le mani distese, nuota ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Hilary Mantel Hilary Mantel racconta l'ascesa e la caduta del braccio destro di Enrico VIII Tudor Rovine (I) Londra, maggio 1536 Mozzata la testa alla regina, se ne va. Il morso dell'appetito gli rammenta che è ora di una seconda colazione o magari di un pranzo anticipato. Le circostanze di questa mattina sono inedite e non ci sono regole a guidarci. I testimoni, che al trapasso dell'anima si sono inginocchiati, si alzano e si rimettono il cappello. Sotto le falde, i volti sono sbigottiti. Poi però torna sui suoi passi, per ringraziare il boia. Ha eseguito il suo compito con stile; e sebbene il re lo abbia ben retribuito, è importante ricompensare un buon servizio con un incentivo e una gratifica in denaro. Lui, che è stato povero, lo sa per esperienza. L'esile corpo giace sul patibolo nel punto in cui è caduto: prono, le mani distese, nuota ...

albertoangela : Quella di Maria Antonietta è una storia tormentata. Vederla sul patibolo mentre, malata, guarda in modo altezzoso e… - riotta : Leggo 'Quello che non ti dicono' straordinario libro @mariocalabresi @mondadori storia della morte di Carlo Saronio… - UlisseRai1 : Nella vita dei protagonisti di questa storia sono state le regole fredde del potere, e non quelle del cuore, a muov… - FabrizioCossu : RT @albertoangela: Quella di Maria Antonietta è una storia tormentata. Vederla sul patibolo mentre, malata, guarda in modo altezzoso e supe… - DebDarkPetal : RT @albertoangela: Quella di Maria Antonietta è una storia tormentata. Vederla sul patibolo mentre, malata, guarda in modo altezzoso e supe… -

Ultime Notizie dalla rete : Storia Potere La Storia, il Potere, i re e... Cromwell il Giornale Trekking urbano fra storia, arte e paesaggio

Dopo il successo della prima giornata con oltre 40 partecipanti torna a Massa Marittima il trekking urbano. L’evento è previsto per sabato ed è organizzato dal Comune in collaborazione con la Cooperat ...

"After a Combray". Storia di un giovane adulto

E in questo romanzo sfacciatamente, delicatamente autobiografico l'autore è suo malgrado costretto a usare un mezzo potente per esprimerne le difficoltà ... dei romanzi, di una storia da inventare. O ...

Dopo il successo della prima giornata con oltre 40 partecipanti torna a Massa Marittima il trekking urbano. L’evento è previsto per sabato ed è organizzato dal Comune in collaborazione con la Cooperat ...E in questo romanzo sfacciatamente, delicatamente autobiografico l'autore è suo malgrado costretto a usare un mezzo potente per esprimerne le difficoltà ... dei romanzi, di una storia da inventare. O ...