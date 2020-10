"In tre giorni due multe da 400 euro l'una, ma non mollo. Se chiudo, non riapro più" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giorgio Perna, titolare del Bistrot Bonaccorsi di Bologna, proprio non ci sta ad abbassare la saracinesca alle 18 perché questo significherebbe non rialzarla mai più. Quindi disobbedisce e tiene aperto: in due giorni ha già collezionato tre multe da 400 euro l’una. All’entrata ha esposto un cartello con scritto: ‘Noi restiamo aperti’.La prima sera di entrata in vigore del decreto ha fatto peraltro il pieno di clienti, arrivati per fare l’aperitivo o mangiare una pizza. “La mia - spiega il titolare Giorgio Perna - è solo in parte una protesta contro la norma che impone la chiusura alle 18, resto aperto anche per devo sopravvivere e non posso permettermi una chiusura”. Come tanti altri colleghi, anche Giorgio vede il Dpcm come un disastro economico ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Giorgio Perna, titolare del Bistrot Bonaccorsi di Bologna, proprio non ci sta ad abbassare la saracinesca alle 18 perché questo significherebbe non rialzarla mai;. Quindi disobbedisce e tiene aperto: in dueha già collezionato treda 400l’una. All’entrata ha esposto un cartello con scritto: ‘Noi restiamo aperti’.La prima sera di entrata in vigore del decreto ha fatto peraltro il pieno di clienti, arrivati per fare l’aperitivo o mangiare una pizza. “La mia - spiega il titolare Giorgio Perna - è solo in parte una protesta contro la norma che impone la chiusura alle 18, resto aperto anche per devo sopravvivere e non posso permettermi una chiusura”. Come tanti altri colleghi, anche Giorgio vede il Dpcm come un disastro economico ...

