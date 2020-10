Il contagio in carcere si allarga, preoccupa Terni. Passa il decreto Bonafede (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il pericolo che il contagio si diffonda in modo preoccupante anche in cella esiste e i numeri lo dimostrano. I dati che arrivano ai sindacati di Polizia penitenziaria disegnano un trend preoccupante. Stando alle ultime cifre comunicate dal Dap e aggiornate ad oggi, che HuffPost ha potuto visionare, i detenuti contagiati sono 215. Sono invece 235 i positivi tra gli agenti penitenziari e il personale dell’amministrazione: “I casi di positività del personale di polizia penitenziaria - ci spiega Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato Uilpa - sono stati riscontrati in vari istituti. Ventuno solo a Poggio Reale. Inevitabilmente il contagio crescerà e la nostra categoria, che già si trova con 17mila unità di personale in meno, sarà a ranghi ancora più ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il pericolo che ilsi diffonda in modonte anche in cella esiste e i numeri lo dimostrano. I dati che arrivano ai sindacati di Polizia penitenziaria disegnano un trendnte. Stando alle ultime cifre comunicate dal Dap e aggiornate ad oggi, che HuffPost ha potuto visionare, i detenuti contagiati sono 215. Sono invece 235 i positivi tra gli agenti penitenziari e il personale dell’amministrazione: “I casi di positività del personale di polizia penitenziaria - ci spiega Gennarino De Fazio, segretario generale del sindacato Uilpa - sono stati riscontrati in vari istituti. Ventuno solo a Poggio Reale. Inevitabilmente ilcrescerà e la nostra categoria, che già si trova con 17mila unità di personale in meno, sarà a ranghi ancora più ...

