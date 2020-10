Ibrahimovic in campo | a modo suo | contro il Covid | ' Tu non sei Zlatan | non sfidare il virus'

(Di giovedì 29 ottobre 2020) 'Tu non sei, nonil':scende insuola pandemia di-19, e lo fa con un video sui suoi profili social che fa parte della campagna di ...

RegLombardia : #LNews @ibra_official a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: 'Il Covid ha avuto il… - AlbertMotta82 : RT @RegLombardia: #LNews @ibra_official a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: 'Il Covid ha avuto il coragg… - Umberto_Ecco : RT @RegLombardia: #LNews @ibra_official a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: 'Il Covid ha avuto il coragg… - robylum : RT @luca_leoni1: Quando si è campioni, anche, fuori dal campo. Grande @Ibra_official e brava @RegLombardia. Comunicazione impattante e acc… - Daryunn1 : RT @RegLombardia: #LNews @ibra_official a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: 'Il Covid ha avuto il coragg… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic campo

L'attaccante del Milan scende in campo a fianco di Regione Lombardia. Protagonista di un video sul rispetto del distanziamento e dell'uso della mascherina MILANO (29 ottobre 2020) - Zlatan Ibrahimovic ...«Il virus mi ha sfidato e io ho vinto. Ma tu non sei Zlatan, non sfidare il virus»: così il calciatore invita al rispetto delle misure ...