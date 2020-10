Gravina | “Protocollo ok se applicato con rigore Abbiamo chiesto piccole modifiche”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Intervenuto ad una riunione con i componenti della commissione medico scientifica della federazione, il presidente della Figc Gabrieleha parlato del protocollo in atto per la prosecuzione dei campionati a fronte del ritorno sostanzioso dell'emergenza pandemica in Italia ma anche nel resto del mondo.Le parole dicaption id="attachment 936421" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/caption"alcuni piccoli aggiustamenti per attualizzare il protocollo", ha affermatocome riporta l'Ansa. "Ma la sua efficacia passa dalla applicazione rigorosa. Il vostro contributo è stato determinante per la conclusione della scorsa stagione sportiva e per il proseguimento delle attuali competizioni agonistiche. Il Protocollo validato dal CTS ha ...