Germania, disoccupazione cala più delle attese a ottobre (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Rallenta la disoccupazione in Germania a ottobre. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso di disoccupazione destagionalizzato è sceso al 6,2%, al di sotto del 6,3% precedente ed atteso. Parallelamente, c’è stato un calo di 35mila disoccupati, superiore ai -5mila del consensus, dopo il calo di 10mila rilevato a settembre. Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,760 milioni dai 2,847 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,863 milioni da 2,899 milioni. Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – Rallenta lain. Lo rileva il Federal Labour Office, secondo cui il tasso didestagionalizzato è sceso al 6,2%, al di sotto del 6,3% precedente ed atteso. Parallelamente, c’è stato un calo di 35mila disoccupati, superiore ai -5mila del consensus, dopo il calo di 10mila rilevato a settembre. Il numero complessivo dei disoccupati (non destagionalizzato) sale a 2,760 milioni dai 2,847 milioni precedenti. Quello destagionalizzato si porta a 2,863 milioni da 2,899 milioni.

Germania: tasso disoccupazione in calo al 6,2% a ottobre

