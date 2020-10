Covid, in Germania 16mila nuovi contagi. Veran: "Un milione di francesi portatori sani" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo record di contagi giornalieri da Coronavirus in Germania : oltre 16 mila nuovi contagi in 24 ore segnala il Robert Koch Institut, mentre il numero delle vittime sono aumentate di 89 morti. La ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nuovo record digiornalieri da Coronavirus in: oltre 16 milain 24 ore segnala il Robert Koch Institut, mentre il numero delle vittime sono aumentate di 89 morti. La ...

