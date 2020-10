Covid, focolaio in una casa per anziani a Volturara Irpina: 72 positivi su 82 tamponi tra operatori e ospiti (Di giovedì 29 ottobre 2020) focolaio in una Rsa a Volturara Irpina, in provincia di Avellino. Dallo screening disposto dopo un caso di positività tra gli operatori della residenza sanitaria, è emersa la positività al Covid-19 di 72 tra operatori e ospiti su 82 tamponi eseguiti. Nadia Manganaro, sindaco di Volturara Irpina, rassicura la cittadinanza: “I nostri cari anziani sono al momento in buono stato di salute e costantemente monitorati dai sanitari” e “in egual modo gli operatori, 18 dei quali residenti a Volturara, stanno bene e sono del tutto asintomatici”. Sono in corso le indagini epidemiologiche previste e, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020)in una Rsa a, in provincia di Avellino. Dallo screening disposto dopo un caso dità tra glidella residenza sanitaria, è emersa latà al-19 di 72 trasu 82eseguiti. Nadia Manganaro, sindaco di, rassicura la cittadinanza: “I nostri carisono al momento in buono stato di salute e costantemente monitorati dai sanitari” e “in egual modo gli, 18 dei quali residenti a, stanno bene e sono del tutto asintomatici”. Sono in corso le indagini epidemiologiche previste e, ...

fattoquotidiano : Focolaio all’ospedale Sacco di Milano, punto di riferimento anti-Covid. I medici contagiati: “Le mascherine donate… - Corriere : Mara Maionchi ricoverata per Covid a Milano: possibile focolaio a «Italia’s Got Talent» - Corriere : ?? Focolaio al Sacco di Milano - corrierebergamo : Covid, focolaio all’ospedale di Treviglio: tamponi a tutti, Cardiologia chiusa per 12 ore - rockett70 : RT @radiodeejay: Focolaio in casa Siffredi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Covid, focolaio in aula a Lenola: ma la scuola non chiude Il Messaggero Cluster nell'ospedale di Treviglio: almeno 9 casi positivi

Tre pazienti e sei tra medici e operatori sanitari sono risultati positivi all'ospedale di Treviglio: si indaga sull'origine del focolaio.

Erba Covid, focolaio in riabilitazione

Venti pazienti contagiati nel reparto di riabilitazione. Un nuovo focolaio all’ospedale Fatebenefratelli di Erba ha comportato l’allargamento del reparto Covid-19, che ospita ora 48 persone (di cui un ...

Tre pazienti e sei tra medici e operatori sanitari sono risultati positivi all'ospedale di Treviglio: si indaga sull'origine del focolaio.