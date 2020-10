Covid, chiuso il Pronto soccorso del Campus Biomedico di Roma: “Servono più posti letto” (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Dalla mezzanotte di ieri il Pronto soccorso del Campus Biomedico di Roma è chiuso. Lo ha deciso l’Unità di crisi della Regione Lazio, che è al lavoro per aumentare velocemente la disponibilità di posti letto nelle strutture ospedaliere della Capitale. Troppo rapido il ritmo dei contagi e dei ricoveri. “La Regione Lazio ci ha chiesto di fare questo sacrificio, tornando all’assetto che avevamo sei mesi fa, quando fu aperto il Covid center– ha detto, all’agenzia Dire, il direttore sanitario del Campus, Lorenzo Sommella-. In queste ore lo stiamo liberando dai pazienti no Covid che erano in attesa di ricovero e partiremo subito con i lavori di adeguamento“. L’obiettivo è di destinare ai pazienti Covid 57 posti letto, di cui 13 di terapia intensiva, 8 semintensivi e 36 di medicina. Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – Dalla mezzanotte di ieri il Pronto soccorso del Campus Biomedico di Roma è chiuso. Lo ha deciso l’Unità di crisi della Regione Lazio, che è al lavoro per aumentare velocemente la disponibilità di posti letto nelle strutture ospedaliere della Capitale. Troppo rapido il ritmo dei contagi e dei ricoveri. “La Regione Lazio ci ha chiesto di fare questo sacrificio, tornando all’assetto che avevamo sei mesi fa, quando fu aperto il Covid center– ha detto, all’agenzia Dire, il direttore sanitario del Campus, Lorenzo Sommella-. In queste ore lo stiamo liberando dai pazienti no Covid che erano in attesa di ricovero e partiremo subito con i lavori di adeguamento“. L’obiettivo è di destinare ai pazienti Covid 57 posti letto, di cui 13 di terapia intensiva, 8 semintensivi e 36 di medicina.

Corriere : Focolaio all’ospedale Sacco di Milano: chiuso il reparto di cardiologia - CandianiStefano : #Covid_19 e le assurde chiusure delle ore 18 del #GovernoConte. Ma è così difficile stabilire semplicemente in mani… - SicraPress : Covid: 15 positivi al San Marco, chiuso il reparto di neurochirurgia - illusaurioso36 : RT @velodipenelope: I piccoli imprenditori che hanno chiuso prima del COVID? Chi non produce reddito? Chi non ha un tetto sopra la testa? P… - GruppoIeC : Vaccarizzo, ex amministratore contrae il Covid: Comune chiuso per la sanificazione - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid chiuso Nell’ospedale di Carmagnola soltanto pazienti Covid, chiuso il pronto soccorso La Stampa Coronavirus: così viaggia dopo un colpo di tosse, studio Bambino Gesù

Milano, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Cosa succede ai tempi di Covid-19 quando un paziente in attesa al pronto soccorso fa un colpo di tosse? La ...

Francesco Guccini, la nuova vita da scrittore e maestro di vita: «Ho 80 anni e sono vivo. Va già bene così»

se ne sta chiuso senza troppi rimpianti nella casa di Pavana con la moglie, incrocia le dita sulle elezioni americane, trema a una seconda vittoria di Trump. «Durante il primo Coronavirus ...

Milano, 29 ott. (Adnkronos Salute) - Cosa succede ai tempi di Covid-19 quando un paziente in attesa al pronto soccorso fa un colpo di tosse? La ...se ne sta chiuso senza troppi rimpianti nella casa di Pavana con la moglie, incrocia le dita sulle elezioni americane, trema a una seconda vittoria di Trump. «Durante il primo Coronavirus ...