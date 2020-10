Coronavirus, record di contagi in Germania: oltre 16mila in 24 ore. Belgio, picco di ricoveri dall’aprile scorso (Di giovedì 29 ottobre 2020) I Paesi europei non smettono di far registrare nuovi record di contagi, ormai investiti dalla seconda ondata di Coronavirus che sta colpendo tutto il continente. L’ultimo bollettino diffuso dal Robert Koch Institut segnala che per la prima volta la Germania ha superato la soglia dei 16mila casi giornalieri. Per la precisione, Berlino conta 16.774 nuove infezioni, con altre 89 vittime. Il Paese è in attesa di capire se la scelta di ieri della Cancelliera Angela Merkel riguardo a un lockdown light che scatterà da lunedì 2 novembre, con la chiusura di ristoranti, locali e attività ricreative e di intrattenimento per tutto il mese, riuscirà a invertire il trend. Anche il Belgio ha superato il picco di ricoveri ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) I Paesi europei non smettono di far registrare nuovidi, ormai investiti dalla seconda ondata diche sta colpendo tutto il continente. L’ultimo bollettino diffuso dal Robert Koch Institut segnala che per la prima volta laha superato la soglia deicasi giornalieri. Per la precisione, Berlino conta 16.774 nuove infezioni, con altre 89 vittime. Il Paese è in attesa di capire se la scelta di ieri della Cancelliera Angela Merkel riguardo a un lockdown light che scatterà da lunedì 2 novembre, con la chiusura di ristoranti, locali e attività ricreative e di intrattenimento per tutto il mese, riuscirà a invertire il trend. Anche ilha superato ildi...

