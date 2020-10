Biathlon | cancellati i risultati di Ustiugov per doping | argento mondiale per Hofer

InterCLAzionale : RT @FondoItalia: Biathlon - La Divisione Antidoping del TAS condanna Ustyugov: cancellati tutti i risultati dal gennaio 2010 ad aprile 2014… - FondoItalia : Biathlon - La Divisione Antidoping del TAS condanna Ustyugov: cancellati tutti i risultati dal gennaio 2010 ad apri… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon cancellati

Quotidiano.net

Cancellati tutti i risultati del russo in quei quattro anni. Questo significa che l'Italia del biathlon si prende un altro argento mondiale. Il riferimento è alla rassegna iridata di Kanty Mansiysk ...La Biathlon Integrity Unit ha preso atto della recente decisione ... motivo per il quale sono stati cancellati tutti i risultati da lui ottenuti in quel periodo, compresi Olimpiadi e Mondiali.