Bce,?Lagarde: netta frenata crescita nel quarto trimestre. Nuove misure a dicembre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella prossima riunione del consiglio direttivo, valutata la situazione dell’epidemia, le prospettive di avere un vaccino efficace e anche l’andamento dell’euro, la Banca centrale rivaluterà le misure messe in campo per sostenere l’economia Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nella prossima riunione del consiglio direttivo, valutata la situazione dell’epidemia, le prospettive di avere un vaccino efficace e anche l’andamento dell’euro, la Banca centrale rivaluterà lemesse in campo per sostenere l’economia

repubblica : Lagarde lustra l'arsenale della Bce: tre messaggi per far capire ai mercati che è pronta ad agire [dalla nostra cor… - doveinvestire1 : La #BCE come da attesa lascia invariati i #tassi d'interesse ma indicando, ma ha intenzione di agire nella prossima… - fondiesicav : Nuovo bazooka Bce - #Lagarde riconosce rischi al ribasso per economia e tassi di cambio: avviata nuova valutazione… - SegreClaudia : RT @lauranaka: ++++#Lagarde non indora certo la pillola. Con #lockdown da #COVID19 'chiaro deterioramento economia, ci aspetta un novembre… - guffanti_marco : RT @davcarretta: Christine Lagarde: 'La Bce c'è stata per la prima ondata. La Bce c'è per la seconda ondata'. -