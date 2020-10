Basket femminile, Allianz Geas-Vigarano rinviata a data da destinarsi per casi di positività al Covid (Di giovedì 29 ottobre 2020) La partita di Serie A1 tra Allianz Geas e Pallacanestro Vigarano, che avrebbe dovuto essere disputata sabato 31 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi. A darle la notizia è stato lo stesso club lombardo che ha comunicato la presenza di casi di positività al Covid-19 di atlete e membri dello staff. “La società tiene a ringraziare tutte le persone e le società che le hanno espresso vicinanza in questi giorni, e soprattutto la Pallacanestro Vigarano (in particolare nella persona del presidente Marco Gavioli), che, sebbene non abbia disputato già la gara della scorsa giornata che avrebbe dovuto tenersi contro Ragusa, ha accettato con estrema disponibilità la richiesta di ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 ottobre 2020) La partita di Serie A1 trae Pallacanestro, che avrebbe dovuto essere disputata sabato 31 ottobre, è statada. A darle la notizia è stato lo stesso club lombardo che ha comunicato la presenza didi positività al-19 di atlete e membri dello staff. “La società tiene a ringraziare tutte le persone e le società che le hanno espresso vicinanza in questi giorni, e soprattutto la Pallacanestro(in particolare nella persona del presidente Marco Gavioli), che, sebbene non abbia disputato già la gara della scorsa giornata che avrebbe dovuto tenersi contro Ragusa, ha accettato con estrema disponibilità la richiesta di ...

sportface2016 : La partita di #SerieA1 tra #AllianzGeas e #PallacanestroVigarano, in programma sabato 31 ottobre, è stata rinviata… - zazoomblog : Basket femminile: Geas-Vigarano e Broni-Ragusa rinviate due partite in meno nella 6a giornata di Serie A1 -… - OA_Sport : Basket femminile: Geas-Vigarano e Broni-Ragusa rinviate, due partite in meno nel weekend della 6a giornata di Serie… - giornalemolise : Basket femminile, Samantha Ostarello nella lista delle probabili convocate di coach Lardo - - BasketWorldLif1 : A2 femminile: La FEBA Civitanova Marche cede al Brixia Basket -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Basket femminile: Geas-Vigarano e Broni-Ragusa rinviate, due partite in meno nel weekend della 6a giornata di Serie A1 OA Sport A GIRLS Crema rullo compressore: travolta anche Carugate

Marconi A. Crema è un rullo compressore. Il Basket Team vince nettamente anche a Carugate e resta saldamente in testa. Crema sin dall'avvio si dimostra superiore, le padrone di casa lottano ma ...

La MVP del mese di ottobre della Techfind Serie A1 è Sandrine Gruda

Sandrine Gruda è la MVP della Techfind Serie A1 del mese di ottobre secondo Lega Basket Femminile. Per la giocatrice francese è il primo riconoscimento da miglior giocatrice del mese LBF. Imbattuta co ...

Marconi A. Crema è un rullo compressore. Il Basket Team vince nettamente anche a Carugate e resta saldamente in testa. Crema sin dall'avvio si dimostra superiore, le padrone di casa lottano ma ...Sandrine Gruda è la MVP della Techfind Serie A1 del mese di ottobre secondo Lega Basket Femminile. Per la giocatrice francese è il primo riconoscimento da miglior giocatrice del mese LBF. Imbattuta co ...