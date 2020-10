Amadeus, AmaSanremo: chi sono i 20 semifinalisti di Sanremo Giovani (Di giovedì 29 ottobre 2020) Amadeus torna in tv con AmaSanremo: cinque appuntamenti in seconda serata su Rai 1. Scopriamo insieme chi sono i 20 finalisti di Sanremo Giovani Amadeus (fonte da gettyimages)Amadeus ritorna in tv occupandosi di Sanremo. Questa è la volta dei Giovani. Cinque appuntamenti su Rai 1 e Radio 2, alle 22.45, a partire da giovedì 29 ottobre fino a giovedì 26 novembre. 20 Giovani metteranno in campo la loro voce, la loro grinta e la loro arte per tentare il passo decisivo verso il palcoscenico più importante della musica italiana: l’Ariston di Sanremo. Il 17 dicembre si terrà la finalissima di Sanremo ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 ottobre 2020)torna in tv con: cinque appuntamenti in seconda serata su Rai 1. Scopriamo insieme chii 20 finalisti di(fonte da gettyimages)ritorna in tv occupandosi di. Questa è la volta dei. Cinque appuntamenti su Rai 1 e Radio 2, alle 22.45, a partire da giovedì 29 ottobre fino a giovedì 26 novembre. 20metteranno in campo la loro voce, la loro grinta e la loro arte per tentare il passo decisivo verso il palcoscenico più importante della musica italiana: l’Ariston di. Il 17 dicembre si terrà la finalissima di...

