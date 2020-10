A Codroipo commercianti e ristoratori in piazza contro il Dpcm

Leggi su udine20

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Hanno riempito ladile categorie economiche danneggiate dalle restrizioni anticovid, in particolaree baristi che, dopo aver speso per adeguarsi alle penalizzazioni precedenti, non accettano la chiusura alle 18. Proprio a quell’ora mercoledì 28 ottobre si sono autoconvocati sotto il municipio, sotto la regia di Elisa Degano, titolare di vineria che per prima ha lanciato l’idea di un flash mob. Hanno risposto anche da Mortegliano e Varmo. (Videoproduzioni Petrussi)