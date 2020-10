Vuelta a España 2020, tutte le classifiche dopo l’ottava tappa: Primoz Roglic a soli 16? dalla maglia rossa di Richard Carapaz (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La tappa odierna della Vuelta a España 2020, da Logroño all’Alto de Moncalvillo, ha letteralmente scremato la lotta tra coloro che si stanno giocando la vittoria finale della grande corsa a tappe iberica. Una sfida che sembra quasi essersi ridotta a soli due nomi: l’attuale maglia rossa Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Primoz Roglic (Jumbo-Visma), il vincitore di questa ottava frazione. Sono stati proprio loro due i super protagonisti del finale odierno, in una grande battaglia sul filo del rasoio. Carapaz mantiene la leadership delle generale ma con soli 16″ di vantaggio sullo sloveno, che è l’attuale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Laodierna dellaa España, da Logroño all’Alto de Moncalvillo, ha letteralmente scremato la lotta tra coloro che si stanno giocando la vittoria finale della grande corsa a tappe iberica. Una sfida che sembra quasi essersi ridotta adue nomi: l’attuale(Ineos Grenadiers) e(Jumbo-Visma), il vincitore di questa ottava frazione. Sono stati proprio loro due i super protagonisti del finale odierno, in una grande battaglia sul filo del rasoio.mantiene la leadership delle generale ma con16″ di vantaggio sullo sloveno, che è l’attuale ...

tribsportblog : Tribuna sportiva: Tutto sulla Vuelta a Espana 2020: percorso, cronac... - OA_Sport : Classifica Vuelta a España 2020, ottava tappa. Carapaz maglia rossa, Roglic recupera: è a 13”! In scia Martin e Car… - Cicloweb_it : A Moncalvillo Roglic pettina tutti. Vuelta a España, lo sloveno si prende l’arrivo in salita. Carapaz si difende e… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: vanno via in sette - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - SpazioCiclismo : Partita la ottava tappa de #LaVuelta20! I primi attacchi non si fanno attendere -