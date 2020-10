Vuelta a España 2020, Hugh Carthy sbaglia tutto. Attacca, va fuori giri e si stacca (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ci ha provato, ma probabilmente ha chiesto troppo da se stesso. Hugh Carthy esce a metà dalla Logroño-Alto de Moncalvillo, ottava tappa della Vuelta a España 2020, nonché la prima grande frazione che ha fatto una grandissima selezione tra coloro che si stanno giocando la vittoria finale della grande corsa a tappe iberica. Una sfida che sembra ormai ridotta tra l’attuale maglia rossa Richard Carapaz e Primoz Roglic, vincitore della frazione odierna. Il britannico Carthy invece, dopo l’esplosione sulle prime rampe dell’ascesa finale, è andato fuori giri pagando peró ‘soltanto’ 33″ dallo sloveno. Contestualmente è sceso al quarto posto in classifica, e adesso deve recuperare 44″ ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ci ha provato, ma probabilmente ha chiesto troppo da se stesso.esce a metà dalla Logroño-Alto de Moncalvillo, ottava tappa dellaa España, nonché la prima grande frazione che ha fatto una grandissima selezione tra coloro che si stanno giocando la vittoria finale della grande corsa a tappe iberica. Una sfida che sembra ormai ridotta tra l’attuale maglia rossa Richard Carapaz e Primoz Roglic, vincitore della frazione odierna. Il britannicoinvece, dopo l’esplosione sulle prime rampe dell’ascesa finale, è andatopagando peró ‘soltanto’ 33″ dallo sloveno. Contestualmente è sceso al quarto posto in classifica, e adesso deve recuperare 44″ ...

