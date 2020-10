Traffico Roma del 28-10-2020 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazionerallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Prenestina Tiburtina interna si rallenta tra Tuscolana e Appia code sulle percorso Urbano della A24 tra via Fiorentini la tangenziale direzione centro è proprio in tangenziale rallentamenti tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni aNord trafficate via Salaria via Flaminia con rallentamenti rispettivamente la spada all’aeroporto dell’Urbe e da via di Grottarossa a via dei Due Ponti per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cui Villaggi e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità