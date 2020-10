Tennis, ATP Vienna 2020: Jannik Sinner convince all’esordio. Sconfitto in due set Casper Ruud (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Jannik Sinner vince e convince all’esordio nel torneo ATP di Vienna. L’altoatesino ha superato in due set il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Come detto è un successo di valore quello di Sinner contro un giocatore, che è numero 27 del mondo e che dopo la ripresa si è messo in luce con ottimi risultati. Grandissimo equilibrio e tanta battaglia nel primo set, che dura oltre un’ora di gioco. Sinner si procura tre palle break nel settimo gioco, ma l’altoatesino non riesce a sfruttarle. Nel dodicesimo game Ruud ha un set point, ma il suo dritto in corsa finisce in rete e si va di conseguenza al tie-break. Sinner ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020)vince eall’esordio nel torneo ATP di. L’altoatesino ha superato in due set il norvegesecon il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Come detto è un successo di valore quello dicontro un giocatore, che è numero 27 del mondo e che dopo la ripresa si è messo in luce con ottimi risultati. Grandissimo equilibrio e tanta battaglia nel primo set, che dura oltre un’ora di gioco.si procura tre palle break nel settimo gioco, ma l’altoatesino non riesce a sfruttarle. Nel dodicesimo gameha un set point, ma il suo dritto in corsa finisce in rete e si va di conseguenza al tie-break....

SuperTennisTv : ???? @StefTsitsipas rimonta e sconfigge #Struff 6-7 6-3 6-4 e accede al secondo turno dell'#ATP 500 di Vienna, dove t… - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: SINNER! ???????????? A Vienna Jannik batte Casper Ruud ???? 76 63 e vola al 2T dove troverà, in un match imperdibile, Andrey Rub… - turbocagio : Sei vittorie contro un top-30 in questo 2020 'dimezzato'. Eccezionale @janniksin #AtpVienna - Misfra1 : RT @lorenzofares: SINNER! ???????????? A Vienna Jannik batte Casper Ruud ???? 76 63 e vola al 2T dove troverà, in un match imperdibile, Andrey Rub… - sportface2016 : #ATPVienna 2020: dove e quando seguire #Sinner vs #Rublev, secondo turno dell'evento austriaco -