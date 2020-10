Swing State. Chi spera in un risultato rapido e chiaro, preghi la Florida (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel cuore della notte più lunga d’America, le chance di uscirne relativamente presto sono tutte concentrate su un unico Stato: la Florida, lo Swing State più pesante dal punto di vista dei grandi elettori (29). Se qui Joe Biden riuscirà a essere in netto vantaggio, allora si potrà dire con ragionevole certezza che sarà lui il prossimo inquilino della Casa Bianca. Il punto è che, tra tutti gli Stati in bilico, il Golden State è anche quello più in bilico di tutti: secondo gli ultimi sondaggi, Donald Trump è in vantaggio dello 0,4%, una percentuale talmente esigua da rasentare la parità.In Florida i funzionari elettorali affermano che ci sono buone probabilità che la stragrande maggioranza dei voti venga contata entro la ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nel cuore della notte più lunga d’America, le chance di uscirne relativamente presto sono tutte concentrate su un unico Stato: la, lopiù pesante dal punto di vista dei grandi elettori (29). Se qui Joe Biden riuscirà a essere in netto vantaggio, allora si potrà dire con ragionevole certezza che sarà lui il prossimo inquilino della Casa Bianca. Il punto è che, tra tutti gli Stati in bilico, il Goldenè anche quello più in bilico di tutti: secondo gli ultimi sondaggi, Donald Trump è in vantaggio dello 0,4%, una percentuale talmente esigua da rasentare la parità.Ini funzionari elettorali affermano che ci sono buone probabilità che la stragrande maggioranza dei voti venga contata entro la ...

Ultime Notizie dalla rete : Swing State Stati chiave ed elezioni USA, gli 8 swing states in cui si decide chi vincerà Fanpage.it Usa 2020, la grande battaglia finale per gli Stati in bilico

