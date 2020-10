Roma | Salvini contestato alla manifestazione Fipe | “Buffone”

fattoquotidiano : Salvini contestato dai ristoratori: “Buffone, vai via”. Il video della protesta a Roma - LegaSalvini : #SALVINI: «CHIUDONO LUOGHI SICURI COME PALESTRE E CINEMA, MA FANNO AMMASSARE LE PERSONE IN METRO» - ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - _Facezia_ : RT @fattoquotidiano: Salvini contestato dai ristoratori: “Buffone, vai via”. Il video della protesta a Roma - FMisfatto : RT @fattoquotidiano: Salvini contestato dai ristoratori: “Buffone, vai via”. Il video della protesta a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Salvini

Roma, 28 ott. (askanews) - "Da sei mesi chiediamo non poltrone, ma ascolto, coinvolgimento, collaborazione. Poi il governo governa, per carità. Ma finora da Conte solo qualche colpo di telefono prima ...Roma, 28 ott. (askanews) - Il leader della Lega Matteo Salvini contestato al Pantheon, a Roma, mentre partecipava alla manifestazione della Fipe a sostegno dei ristoratori scesi in piazza per ...