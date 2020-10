Per Novelli, "avremo presto terapie su anticorpi monoclonali" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI - "Ad oggi non abbiamo terapie specifiche contro Covid-19, ma grazie allo studio degli anticorpi monoclonali presto le avremo". Lo assicura all'AGI Giuseppe Novelli, genetista presso l'Università di Roma Tor Vergata, che fa il punto sulle terapie a base di anticorpi monoclonali a seguito dell'interruzione dello studio sul farmaco dell'azienda farmaceutica statunitense Eli Lilly. "Battute d'arresto possono capitare, fanno parte della sperimentazione, ma è importante proseguire", sottolinea il genetista. "Gli anticorpi monoclonali - aggiunge Novelli - rappresentano una terapia specifica studiata per determinate condizioni cliniche, sono già utilizzati per ... Leggi su agi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) AGI - "Ad oggi non abbiamospecifiche contro Covid-19, ma grazie allo studio deglile". Lo assicura all'AGI Giuseppe, genetista presso l'Università di Roma Tor Vergata, che fa il punto sullea base dia seguito dell'interruzione dello studio sul farmaco dell'azienda farmaceutica statunitense Eli Lilly. "Battute d'arresto possono capitare, fanno parte della sperimentazione, ma è importante proseguire", sottolinea il genetista. "Gli- aggiunge- rappresentano una terapia specifica studiata per determinate condizioni cliniche, sono già utilizzati per ...

"Gli anticorpi monoclonali - aggiunge Novelli - rappresentano una terapia specifica studiata per determinate condizioni cliniche, sono già utilizzati per trattare una serie di patologie, ma la ...

