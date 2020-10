Mattino Cinque, Claudia Letizia su tutte le furie: “É stata un’esecuzione” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Doveva e poteva essere un’ottima occasione per un confronto senza un seguito ma sembra invece che quanto accaduto questa mattina a Mattino Cinque non abbia fatto altro che acuire i toni dello scontro tra Claudia Letizia e Taylor Mega. Al centro del dibattito un tema molto delicato come quello dell’alimentazione: da un lato Claudia Letizia che ha attaccato Taylor Mega di far filtrare attraverso i social messaggi sbagliati sull’aspetto fisico e il benessere della persona; dall’altro lato la stessa Mega che ha ribattuto duramente accusando la Letizia di body shaming. I toni però si sono scaldati subito e su quanto è accaduto successivamente si sfogata a The Social Post Claudia Letizia. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Doveva e poteva essere un’ottima occasione per un confronto senza un seguito ma sembra invece che quanto accaduto questa mattina anon abbia fatto altro che acuire i toni dello scontro trae Taylor Mega. Al centro del dibattito un tema molto delicato come quello dell’alimentazione: da un latoche ha attaccato Taylor Mega di far filtrare attraverso i social messaggi sbagliati sull’aspetto fisico e il benessere della persona; dall’altro lato la stessa Mega che ha ribattuto duramente accusando ladi body shaming. I toni però si sono scaldati subito e su quanto è accaduto successivamente si sfogata a The Social Post. ...

