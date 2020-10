L’uovo che sembra fritto ma non lo è | scopri questa ricetta

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’uovo chema non lo è:l’uovo all’acqua. Assomiglia a un uovo, ma non lo è. È cotto con l’acqua. È facile come un uovo al tegamino, ma senza né olio né burro usati per la cottura. Non è alla coque, non è in camicia. Diciamo che si tratta di un uovo al tegamino, ma un po’ sui generis. L’uovo chema non lo è:l’uovo all’acqua Gli ingredienti Per quest’uovo abbastanza particolare ti servono questi ingredienti: un uovo, ovviamente; 100 millilitri di acqua; un pizzico di sale; un pizzico di pepe nero in grani; prezzemolo q.b.; olio extravergine di oliva. Il procedimento Se cuoci un solo uovo, ti basta una ...