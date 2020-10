Lazio, Tare: «Viviamo in un ambiente surreale» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Igli Tare ha parlato prima di Club Brugge-Lazio Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League in casa del Club Brugge. CASI COVID – «Viviamo in un ambiente surreale da un bel po’. Da ogni situazione negativa dobbiamo trovare qualcosa di positivo. Chi scenderà in campo stasera darà il massimo. Venerdì avremo maggiori informazioni dopo i tamponi. Correa? Può essere il leader stasera, può dare di più ma anche molto importante. Lui stesso sa che può fare di più». ACERBI – «Non ho mai visto, in tutta la mia carriera, nessuno con la forza di Acerbi. È un punto di riferimento per la squadra, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Igliha parlato prima di Club Brugge-Igli, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League in casa del Club Brugge. CASI COVID – «in unda un bel po’. Da ogni situazione negativa dobbiamo trovare qualcosa di positivo. Chi scenderà in campo stasera darà il massimo. Venerdì avremo maggiori informazioni dopo i tamponi. Correa? Può essere il leader stasera, può dare di più ma anche molto importante. Lui stesso sa che può fare di più». ACERBI – «Non ho mai visto, in tutta la mia carriera, nessuno con la forza di Acerbi. È un punto di riferimento per la squadra, ...

