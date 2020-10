La prima volta di vetro costruita da un robot

Leggi su wired

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Solitamente iindustriali sono impiegati per compiere azioni ripetitive al posto degli esseri umani, quella che definiamo comunemente automazione. Ma non è questo il caso. Iche vedete in questo video, infatti, sono stati scelti non tanto per imitare, ma piuttosto per realizzare un risultato migliore di quello che operatori in carne e ossa avrebbero potuto ottenere. Il set è l’università di Princeton, dove l’architetta Stefana Parascho e l’ingegnere Sigrid Adriaenssens, in collaborazione con lo studio di architettura Skidmore, Owings and Merrill hanno disegnato e lasciato costruire a unl’opera LightVault: unadidal design curvo la cui costruzione, in mano alle macchine, si è dimostrata molto ...